El insólito registro de Lionel Messi que pone en peligro el título de Argentina

Las rachas están para romperlas y es uno de los propósitos de Lionel Messi para esta noche, la sequía de Argentina, su ausencia de títulos con la mayor y además...

Por: Mauro Palacios 10 de Julio 2021 · 09:12 hs

Todos tenemos cuentas pendientes, en el fútbol casi todos, por no generalizar, y esta noche deberá Lionel Messi ir por una acuación de la que no está acostumbrado en su historia.

Ya son comunes del Memes desde que comienza Julio y todos acopañados por la imagen de Julio Iglesias, que Julio viene fresco, que Julio pasa volando, va cayendo Julio, Julio no tiene buena pinta, guarda con el pico de Julio...

Y Julio para Lionel Messi no es nada bueno, si lo comparamos con el resto de los meses, ya que es el mes del año donde peores números registra.

Solamente si vamos a los goles ahí aparece un gran déficit, anotó 6 goles en 25 partidos (0,24) En Barcelona marcó 3 tantos en 5 partidos jugados, y su registro cae estrepitosamente con la selección Argentina donde anotó 3 tantos en 20 partidos disputados (0,15).

El mes de Marzo es el mas dulce para Lionel Messi, entre Barcelona y Argentina suma 96 goles en 88 partidos jugados (1,09) y lo sigue Enero, donde todos estamos con la modorra del comienzo, Lionel Messi marca 93 goles en 98 partidos (0,95).

Vamos Leo, este sábado frente a Brasil en la final de la Copa América, es el momento para ir dejando esta mala racha de lado y romper varios registros negativos, Argentina no es campeón de la mayor desde 1993, en lo personal no ha ganado ningún título con la selección mayor y ya jugó tres finales donde no ha podido festejar.