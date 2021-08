El mensaje claro y contundente de Guardiola sobre Lionel Messi que sorprendió a toda inglaterra

Pep Guardiola, ex técnico de Lionel Messi en el Barcelona alaba al argentino, y deja un mensaje claro y contundente sobre el futuro de Leo en Inglaterra.

Por: Mauro Palacios 06 de Agosto 2021 · 13:24 hs

La salida de Lionel Messi sorprendió a todo el mundo, más allá de las distintas tormentas que se observaron y otras que se avecinaban. La hoja de ruta de Leo era Miami, Rosario, Ibiza, Barcelona, pero algo pasó y todo cambió.

Quién conce como pocos a Lionel Messi es Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City habló sobre esta sorprendente noticia. "Ha sido una sorpresa para todos. El presidente Laporta ha sido muy claro. No he hablado ni con Messi ni con Laporta, pero cuando tienes casi 500 millones de pérdidas en un año la decisión tiene que ser tomada, lamentablemente".

"Es muy importante que el club sea sostenible, lo que había pasado en los últimos años no era bueno. Si se ha llegado a esta situación es porque Laporta ha considerado que no se podía hacer más. El futbolista más extraordinario que he visto en mi vida. No sólo por todos los títulos que ganamos sino porque me hizo mejor entrenador".

"Ver lo que podía hacer con la pelota, con sus compañeros, en un partido de fútbol, o día tras día, era excepcional. Gracias por haber llevado al Barcelona a dominar el fútbol europeo durante una década. Hemos gastado 40 millones en Grealish -más otros 60 de futbolistas que hemos vendido- y le hemos dado el número 10. Messi no está en nuestros planes".

"En los últimos años hemos ganado mucho, hemos mejorado en Europa y en Inglaterra hemos ganado tres de las últimas cuatro ligas. Necesitamos nuevos jugadores top que puedan aumentar el nivel para competir con los que ya están".