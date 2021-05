El mensaje de Lukaku para Conte

El goleador belga despidió en sus redes sociales al entrenador italiano tras la salida del Inter, último campeón de la Serie A.

Por: Lucas Morel 27 de Mayo 2021 · 09:18 hs

Antonio Conte no seguirá en el banco del Inter y ya sus ex dirigidos lo empiezan a extrañar. El entrenador llegó a un acuerdo para la rescisión de su contrato. Dejará al club de Milán tras dos temporadas, donde logró ser campeón de la Serie A, y cortó con la hegemonía de la Juventus.

Tras conocerse la noticia de que Conte no continuará como DT del Inter, Romelu Lukaku se tomó su tiempo para dejarle sus palabras de agradecimiento en su cuenta de Instagram.

“2014 hablamos por primera vez y hemos tenido un vínculo desde entonces. Tuvimos muchos momentos para trabajar juntos pero solo Dios sabe por qué nunca sucedió antes”; comenzó escribiendo el Búfalo.

Luego continuo con la importancia de ser dirigido por Antonio Conte: “Llegaste en el momento adecuado y básicamente me cambiaste como jugador y me hiciste aún más fuerte mentalmente y más importante que ganamos juntos! Ganar es y es todo lo que importa para ti y me alegro de haberte tenido como entrenador”.

Por último, agradeció al DT por los dos años dirigiendo al Inter: “Mantendré tus principios para el resto de mi carrera (preparación física, mental y justo el impulso para ganar…) fue un placer jugar para ti! Gracias por todo lo que hiciste. Te debo mucho… Antonio Conte”.

Además de conquistar la Serie A, Antonio Conte en sus dos años como DT del Inter, fue subcampeón de la Europa League 2019/20, tras caer frente al Sevilla. También obtuvo el subcampeonato en la temporada pasada de la Serie A, por detrás de la Juventus por un punto.