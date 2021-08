El negocio Messi - PSG ya tiene sus batallas declaradas entre las marcas

Los patrocinadores del Paris Saint Germain están haciendo cálculos de cuanto jugo le sacarán a esta hermosa sociedad que se armó entre Lionel Messi y el PSG.

Por: Mauro Palacios 10 de Agosto 2021 · 13:51 hs

Lionel Messi ya es nuevo jugador del París Saint Germain. Llega como jugador libre, y creando una revolución entre los fanáticos y entre todos los socios del club.



En esta última parte no solo nos referimos a los socios u abonados del conjunto parisino que asisten a la cancha, sino a los socios estratégicos del equipo. Los patrocinadores del PSG, quienes invierten todas las temporadas, ya comienzan a pensar cómo le sacarán el jugo a la posible incorporación de la estrella argentina al club.



El París Saint Germain tiene en la actualidad 5 categorías de patrocinadores, que se dividen por su orden de importancia. Los patrocinadores principales son: Nike y Accor, el grupo francés y uno de los operadores de viajes y turismo más importante del mundo. Si bien Messi es embajador adidas, para Nike es importante no perderlo en la publicidad de sus camisetas, tal como sucedió cada vez que el Barcelona tenía que presentar un nuevo modelo de camiseta. No es difícil imaginar a Messi luciendo todas las equipaciones del conjunto y sobre todo, aquellas que son confeccionadas bajo la marca Jordan.

Accor se convirtió en patrocinador principal del PSG en febrero de 2019, con un acuerdo que convirtió a los parisinos entre los equipos de Europa que más dinero ingresan por patrocinio. Según los medios franceses, la cifra del contrato llegaba a los 70 millones de euros por 3 años.



Luego está la categoría de “Socios Premium”, la cual la integran 11 marcas. Ellas son: Visit Qatar, Ooredoo, QNB, Visit Ruanda, Qatar Airways, Aspetar, Orange, Bein Sports, Nivea Men, EA Sports y Autohero. Es en esta categoría donde puede verse la importante influencia que tiene Nasser Al-Khelaifi y el emir qatarí Tamim bin Hamad Al-Thani, el presidente de Qatar Investment Authority (QIA).



Entre los “Socios oficiales” se encuentran: Coca-Cola, MSC Cruceros, McDonalds, Unibet, Hisense, Hubside, Socios.com, Gaussin, Replay y Theragun. Junto a Socios.com se convirtió en el primer equipo en lanzar su propio Fan Token, la moneda virtual con la que los hinchas pueden tomar decisiones dentro del club.



American Express y Pitta son los únicos “Proveedores oficiales” del club, mientras que: Leyu, Bulk, 22Bet, HotForex y FonBet son “Socios regionales”.



Según informó el propio club, en la actualidad, el 11% de sus ingresos proviene de Estados Unidos y el segundo país en importancia es China. Durante 2020 las ganancias del club aumentaron un 49% y el 86% llega desde los mercados internacionales.



Estas marcas, sacarán un gran provecho a la llegada de Lionel Messi al Paris Saint Germain, realizando campañas publicitarias con el equipo. Toda empresa quiere poder lucir al mejor jugador del mundo junto a sus productos. Por supuesto, eso implicará nuevo valores en los contratos y unas renovaciones bastante importantes para el futuro.