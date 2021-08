¿El nuevo caso Cristiano? El Barcelona se une a la puja por Mbappé

El entrenador Ronald Koeman tocó el tema de la oferta del Real Madrid por el delantero del PSG y declaró su deseo, ¿lo mismo que sucedió entre los dos Manchester por Cristiano ocurrirá en España?.

Por: Mauro Palacios 28 de Agosto 2021 · 13:16 hs

Aunque el FC Barcelona experimenta importantes problemas económicos, su entrenador Ronald Koeman confió este sábado en rueda de prensa que él también desea contar con Kylian Mbappé en mi equipo, considerando al francés como uno de los mejores jugadores del mundo.

"Si el Real Madrid tiene el dinero, que lo fiche. No me preocupa. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Yo también quiero tener a Mbappé en mi equipo. Cada uno intenta mejorar su plantilla, y si mejoras tu plantilla con este jugador, pues perfecto", dijo el entrenador neerlandés en la conferencia de prensa de este sábado previa al duelo contra el Getafe del domingo en el Camp Nou.

No obstante, Koeman puso mala cara ante las cantidades mencionadas en la prensa. "Es absurdo, estas cifras. Para mí es una locura pagar tanto dinero por un jugador hoy en día, visto cómo está el mundo". "Es algo frustrante, lo entiendo, pero hay que ser realistas. El club no puede competir económicamente con clubes como París, City, United. Lo sabemos. Hoy en día es así, hay que aceptarlo y trabajar para cambiar cosas y mejorar. Pero va a durar tiempo, no es cosa de hoy o mañana".