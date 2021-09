El posteo de Zlatan donde demuestra nuevamente que no hay nadie como él

El delantero del AC Milan sorprendió con un posteo muy particular y una historia que lo dice todo. A eso se le suma una mala noticia para el equipo y para el propio Zlatan.

Por: Mauro Palacios 14 de Septiembre 2021 · 10:20 hs

Zlatan Ibrahimovic está entre los mejores jugadores del mundo, no hay duda, ahora si tiene que decirlo en primera persona, es el único que no se pone colorado a la hora de indicar que es el único y el mejor.

En su cuenta de instagram posteó una foto muy particular, que a simple vista no se puede decifrar de que se trata, pero si leen toda la historia que cuenta en italiano, entenderán a que se refiere.

Perro y guepardo. La foto muestra una carrera de velocidad que tuvo lugar entre perros y un guepardo, para saber quién es el más rápido. Todos se sorprendieron de que el guepardo no se moviera de su asiento, por lo que le preguntaron al coordinador de carrera qué sucedió. Su respuesta fue después de ver esta imagen: "A veces, intentar demostrar que eres el mejor es un insulto ". No necesitamos bajar al nivel de los demás, para hacerles entender que somos los más fuertes. Piense con cuidado y guarde su energía para lo que se merece. El guepardo usa su velocidad solo para cazar, no para mostrar a los perros que es el más rápido y fuerte ". No pierda su tiempo demostrando su valía.

La mala noticia se acaba de confirmar, el AC Milan perdió al sueco por una nueva lesión, esta vez por una inflamación en un tendón, después de que regresara a competir el pasado domingo tras estar cuatro meses de baja por un problema de rodilla. De esta manera, se pierde el Liverpool-Milan de mañana.