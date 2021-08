El primo del Emir le dejó un mensaje a la prensa española por Mbappé

Khalifa Bin Hamad al Thani, primo del Emir de Qatar (dueño del PSG), le mandó un mensaje intimidantea a la prensa española.

Por: Mauro Palacios 31 de Agosto 2021 · 11:55 hs

Una novela interminable que tiene fecha de vencimiento en las próximas horas, es la posible llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid y entre medio está el peso pesado llamado Paris Saint Germain.

Después de la negativa del PSG por vender a Kylian Mbappé al Real Madrid, el conjunto merengue decidió fichar a la perla francesa, Eduardo Camavinga, por quien pagaron 30 millones de euros.

Sin embargo, la novela con Mbappé no ha terminado y desde Qatar le mandaron un mensaje a la prensa española. Khalifa Bin Hamad al Thani, primo del Emir de Qatar (dueño del PSG), dejó un mensaje muy claro en sus redes sociales, donde aseguró que la presión mediática no funciona con el conjunto parisino. "Las presiones mediáticas no funcionan con el club más rico del planeta. Esa es la realidad", tuiteó Khalifa Bin Hamad al Thani.

El 'familiar' del Emir ha estado muy activo con el tema de así como del actual mercado de fichajes, donde ha dado en múltiples ocasiones su opinión sobre las operaciones que se han presentado en las últimas semanas.

Por otro lado, el Real Madrid se quedó con las ganas de fichar al francés. El PSG no respondió a la última oferta realizada por los merengues, la cual alcanzó los 180 millones de euros, por lo que esperarían algunos meses para intentar ficharlo gratis.