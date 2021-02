El problema de Luka Jovic se llama André Silva (+VIDEO)

El Eintracht Frankfurt vuela en la Bundesliga, pues es tercero en la clasificación, a cinco puntos del Leipzig, a diez del Bayern y con ventaja de tres con respecto a la zona Europa League.

Por: Diario AS 20 de Febrero 2021 · 11:06 hs

Luka Jovic aún no ha sido titular con el Eintracht Frankfurt tras su regreso. Llegó como uno de los fichajes estrella del mercado invernal y con el objetivo de sumar minutos para volver al Real Madrid en junio. Sin embargo, se ha encontrado con la barrera de la suplencia y no es precisamente por rendimiento.

Marcó un doblete en su primer partido, pese a solo disputar media hora. En el tercero, también vio portería. No obstante, no le llega la oportunidad. Y es que su problema tiene nombre y apellido: André Silva. El delantero portugués ha sido nombrado mejor jugador de enero en la Bundesliga y le avalan 7 goles en 6 partidos.

A este nivel, parece impensable que el técnico Adolf Hütter le siente en el banquillo para dar entrada a Jovic. Además, el Eintracht vuela. Es tercero en la clasificación, a cinco puntos del Leipzig, a diez del Bayern y con ventaja de tres con respecto a la zona Europa League. Suma cinco victorias en los últimos seis partidos y, es más, todas ellas han sido por más de un gol de diferencia.

Dadas las circunstancias, se avecina un horizonte oscuro. ¿Cómo puede llegar Jovic al once titular? La vía más sólida es desplazar del once a André Silva. Si no lo logró tras sus tres goles en pequeños ratos, tampoco lo hará ahora que ha perdido trascendencia en el área y se ha difuminado su impacto.

Otra alternativa es encontrar un hueco en el esquema. Hütter juega con una especie de 3-4-2-1, muy móvil, pero con dos referencias creativas por detrás del atacante. Se antoja complicado que Jovic pueda entrar en esa línea de acompañamiento del delantero, pese a que en ocasiones ha demostrado jugar mejor junto a otro '9'.