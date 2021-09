El punto que acerca a Mohamed a Chivas de Guadalajara

El presidente deportivo de Chivas de Guadalajara asegura que no ha tenido pláticas con ningún entrenador pero deja en claro que el caso del "Turco" Mohamed es especial.

Por: Mauro Palacios 21 de Septiembre 2021 · 10:30 hs

Marcelo Michel Leaño es la nueva apuesta de las Chivas como técnico interino de cara al clásico ante América el próximo sábado, pero Antonio Mohamed tiene una ventaja para llegar de manera definitiva, su pasado con Ricardo Peláez. Así lo reconoció el propio Peláez en una entrevista donde asegura que no ha entablado contacto todavía con algún candidato para dirigir al Rebaño luego del cese de Víctor Manuel Vucetich.

“Sí y he leído varios nombres que han tirado, el nombre de Alonso, pero no he hablado con nadie. Lo conozco, (Mohamed) es un técnico que lleva una ventaja porque lo conozco pero de ahí en más no hay nadie. No ha habido comunicación con nadie”, dijo Peláez a TUDN.

El Director deportivo del Guadalajara, reconoció que hubo declaraciones de Vucetich que pudieron modificar el ambiente. Pues cabe recordar que el DT reconoció una desventaja de jugar con puros mexicanos.

“Víctor, primero que nada acepta este reto de llegar a Chivas, un equipo con puros mexicanos. En todos los partidos de la 17, en todos los partidos de la 20, en todos los partidos del Tapatío, casi en todos los partidos de la Femenil porque a veces coinciden, debuta a 7 jugadores en un año”, señaló Peláez.

“¿Cómo puedes decir que es una desventaja? Él toma este reto al asumirlo, me parece que lo está aceptando, quizá un poquito desafortunada, pero todo eso me habla de que Víctor es un tipo comprometido. Él trabajó en Selección Nacional, se me hizo injusto por el proceso que tuvo muy corto en selección. No es una pregunta para mí, pero creo que el entorno se fue modificando a raíz de ello, puede ser, no lo sé”.