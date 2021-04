El regreso de Zidane a la Juventus es cuestión de tiempo

Tras el fracaso en Champions y el adiós al décimo scudetto seguido, la Juve se juega un buen trozo de clasificación a la Copa de Europa, porque la temporada es tan desastrosa que hasta eso peligra

Por: Manuel Rodriguez 10 de Abril 2021 · 09:29 hs

En Italia, el guiño de Zinedine Zidane a la Juventus tras la victoria del Real Madrid con el Liverpool no ha sorprendido mucho y tampoco fue el primero. No es ningún misterio que el deseo de la Vecchia Signora y el del francés sea volver a encontrarse, tarde o temprano. Al final, se reanudarían los hilos de una bonita historia interrumpida en 2001. La pregunta no es si se hará o no, es cuándo.

El técnico francés lanzó un guiño en Sky Sport Italia. "Me gusta lo que hago, es difícil hacerlo mejor, aunque tenga el equipo para hacerlo. Italia está en mi corazón, pasé cinco años en Turín y la Juventus sigue siendo importante para mí. Pero ahora estoy aquí...". Zidane llegó al conjunto bianconero en 1996 procedente del Girondins de Burdeos a cambio de 3.5 millones de euros.

En total, el marsellés jugó 212 partidos con la camiseta de la Juventus, en los que marcó 31 goles y dio 38 asistencias. En su palmarés como el club turinés hay dos copas de Italia, una Intercontinental, una Supercopa de Europa y otra de Italia. Además de ser incluido en el once mundial de la FIFA en dos temporadas.

El nombre de Zizou siempre aparece en la lista de candidatos cuando los italianos buscan entrenador. La Juve sabe que Zidane algún día volverá y no tiene dudas sobre sus capacidades. La idea le encanta a todo el ambiente bianconero y el “quién sabe, veremos” del entrenador fue sincero, no una frase por quedar bien.

Si el sueño juventino todavía no se ha cumplido, es porque las partes nunca estuvieron “libres” a la vez. El próximo verano podría representar una gran oportunidad. Tras el fracaso en Champions y el adiós al décimo scudetto seguido, la Juve se juega un buen trozo de clasificación a la Copa de Europa, porque la temporada es tan desastrosa que hasta eso peligra.

Hay muchas dudas sobre la continuidad de Andrea Pirlo en el próximo curso. No obstante, si Zidane decide acabar con un año de antelación su vínculo con el Madrid, los turineses buscarán su gran regreso. Para que el deseo se convierta en realidad, el técnico debería aplazar su posible aventura con la selección de Francia y recortar su actual sueldo, demasiado alto para el momento de la Juve.

Con información tomada del diario AS