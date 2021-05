El último título de Buffon como Bianconeri

El portero italiano levanto ayer su sexta Coppa Italia en toda su carrera. A la edad de 43 años, Gigi cierra su segunda etapa en la Juventus con un titulo mas a su palmares.

Por: Fabricio Cruz 20 de Mayo 2021 · 21:25 hs

Gianluigi Buffon con 43 años fue campeón en una nueva ocasión con al Juventus de Turín; tras vencer a Atalanta 2-1. Gigi deja al club como una leyenda viviente contando con 26 títulos nacionales. Hay que sumarle que cuenta con la Copa del Mundo en el torneo del 2006 al vencer a Francia en la final de Alemania.





Pero esto no quiere decir que el guardameta dejara el futbol, de hecho buscara nuevos aires, en mas de una ocasión Buffon acalro que se siente en forma y que puede seguir jugando en la elite . Cabe recalcar que muchos futbolistas no llegan a los 38 años y menos en la elite del futbol internacional, pero Gigi si ya que ha demostrado ser pieza clave tanto en equipos europeos como la selección nacional.

“Terminar así me enorgullece y me hace muy feliz, ya que pude compartir esta final victoriosa con mis compañeros de equipo y los aficionados, proporcionando la guinda del pastel “aseguro el italiano a RAI Sport.

Además añadió, “La afición, la gente de la Juve, mis compañeros y los directores siempre serán parte de mi vida. El final de esta relación no acaba con eso. Creo que di mucho cariño, profesionalidad y coraje por todo el mundo de la Juve. Estoy orgulloso de eso. Todas las cosas deben terminar. Tengo 43 años y a esta edad hay que tomar decisiones que pueden parecer impopulares, extrañas o incluso locas, pero llegué a los 43 así, porque esa pequeña chispa de locura me permitió no poner límites y soñar en cada momento de mi vida, la vida”.