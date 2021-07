En Francia explotan de bronca por declaraciones de Mbappé

Según informan, el entorno de Kylian Mbappé considera que las declaraciones del jugador no han sido correctas ya que se pueden sacar de contexto las declaraciones.

Por: Mauro Palacios 30 de Julio 2021 · 12:50 hs

Muchas veces, se redomienda que las declaraciones sean escuchadas directamente cuando el protagonista las está expresando, ya que si nos dejamos llevar por frases sueltas ante encomillados, se pueden sacar de contexto y no caer bien. En medio de una entrevista se puede declarar de cierta manera pero si leemos esa misma frase en un contexto diferente, puede sonar de manera negativa.

Las declaraciones de Kylian Mbappé a la revista oficial del club no han sentado nada bien al entorno del jugador. De acuerdo con la información de L'Equipe, el entorno del internacional francés está molesto con el timing de la publicación de la entrevista, realizada a finales de mayo y que debería haber salido en el mes de junio. Unas declaraciones que se producen en medio de su decisión de no renovar y que se han podido sacar de contexto, tal y como informa el rotativo en relación con los más cercanos del de Bondy.

Las palabras de Kylian Mbappé, afirmando que su gran sueño es el de poder ganar la Champions con el PSG, no interfieren en absoluto en la decisión del jugador de no renovar. El delantero ya le ha comunicado al conjunto parisino que no va a ampliar su vinculación con el club y, según informa L'Equipe, Mbappé no sabe cuál es la naturaleza del proyecto del PSG ni cuál es el lugar que tiene en la entidad parisina para proyectarse en el futuro.

L´Equipe también indica que Leonardo ha abandonado definitivamente las negociaciones con Mbappé debido a la falta de sintonía entre ambas partes. Ha sido Nasser Al-Khelaïfi el que ha asumido la voz cantante para intentar convencer al de Bondy de que continúe en París. Sin embargo, todo indica a que Kylian Mbappé seguirá, como máximo, hasta 2022 en el PSG.