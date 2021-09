Entrenador argentino es furor en Brasil

Son varios los entrenadores argentinos que en el último tiempo han pasado a dirigir equipos de fútbol de Brasil, pero uno en particular, está haciendo un tranbajo que resalta con el resto.

Por: Mauro Palacios 24 de Septiembre 2021 · 13:59 hs

Juan Pablo Vojvoda, es el entrenador del Fortaleza, el equipo revelación del fútbol de aquel país, charló con Milenium Sports. En las próximas semanas disputará por primera vez en su historia las semifinales de la Copa de Brasil, frente al Atlético Mineiro.



“Es la primera vez que el equipo consigue clasificar a las semifinales de la Copa Brasil. El fútbol brasileño es tan grande que tiene torneos estaduales, como el carioca o el paulista, que son con los que se comienza el año deportivo. Luego está el Brasileirao que reúne a los mejores equipos del país y por último está la Copa Brasil, que tiene un incentivo económico muy fuerte, casi a la par de la CONMEBOL Libertadores. Es una competición que da una plaza a la Libertadores”, comentó Vojvoda.





“Nos toca enfrentar a Atlético Mineiro en semifinales y en la otra llave están Flamengo y Athlético Paranaense. Estar clasificados para esta instancia por primera vez y estar entre los 4 mejores equipos de Brasil es para la ciudad y los fanáticos algo muy importante. En Brasil jugamos cada 3 días asique las alegrías duran poco tiempo, porque tenés que concentrarte en el siguiente partido”.



El ex entrenador de Newell’s, Defensa y Justicia, Talleres y Unión La Calera de Chile, analizó el fútbol de Brasil y cuáles son sus puntos más fuertes y sus diferencias con el fútbol argentino. “Hay estadios de primer nivel mundial y la liga no para de crecer a partir de las contrataciones estelares que llevan a cabo algunos pocos equipos, como Flamengo y Atlético Mineiro. Estoy muy contento con mi presente. El fútbol brasileño entusiasma a cualquiera por su liga y sus fanáticos. Los equipos en Brasil no cuidan jugadores para una competencia u otra. Acá toda competencia es importante, no le dan prioridad a un torneo en especial. No tienen la mentalidad de reservar jugadores para una copa porque sea más importante que otra. Los hinchas tampoco, quieren ganar todo lo que juegan”.



“En cuanto a infraestructura me ha sorprendido gratamente el fútbol brasileño. Sin duda la Copa del Mundo de Brasil 2014 ayudó mucho a esto. Hay 10 u 11 estadios que son sorprendentes y que llaman mucho la atención, más todavía si se los compara a los de Argentina”, agregó.



Vojvoda también se refirió a cómo se observa el fútbol argentino desde Brasil y cuál es el lugar que se le da al futbolista que pertenece al país campeón de América. “Al igual que en Argentina, los entrenadores tienen que ganar sus partidos para que los proyectos sean largos. En ese sentido es similar lo que pasa en Brasil a lo que pasa en Argentina. La pasión tiene que dejarle lugar a los proyectos a largo plazo. De esa manera las instituciones pueden desarrollar ideas. El fútbol argentino se ha ganado el respeto de los jugadores brasileños y de los hinchas. El fútbol argentino es un animador constante de la CONMEBOL Libertadores y por eso se los respeta”.

“Yo tengo un perfil bajo, no trabajo para ver si soy más reconocido o no. A mí me gusta entrenar a mis equipos, cada campeonato que me toca hacerlo lo disfruto al 100%. Me gusta trabajar para mejorar a los jugadores y a mi equipo, copio a otros entrenadores. Tengo un gran agradecimiento al fútbol argentino y sé que en el futuro volveré a dirigir allí”.