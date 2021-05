Escándalo en una final de fútbol en Honduras con un entrenador argentino.

Pedro Troglio se quejó del arbitraje que tuvo Armando Castro en el partido contra Motagua.

Por: Iara Ortiz 20 de Mayo 2021 · 14:35 hs

El ex volante de la Selección Argentina se enojo luego de que expulsaron a Oscar García e ingreso al campo de juego para reclamar la decisión del árbitro. A su vez, dio una conferencia de prensa polémica luego de la ida de la final de la Liguilla del Clausura de Honduras.

Luego de que un periodista le cuestionara su reacción el respondió:

“Ésta misma pregunta se la tenes que hacer a Diego Vásquez (DT del Motagua), porque cuando él viene no le dicen nada. Todo es “jajaja” y se quedan con las ganas de que hable. Sin embargo, a mí me piden que controle a mis jugadores. Yo no tengo que controlar a nadie. Acá todos tienen que controlar, no solamente yo”.

Además, agregó: “No es así. Pregúntenle también a él por qué habla tanto. Él también descontrola el partido, descontrola a los árbitros y descontrola todo. Seamos justos con todos.”

El técnico de Olimpia no solamente estaba enfurecido por el arbitraje sino por el resultado que obtuvo: una derrota por 2-1 ante Motagua en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Roberto Moreira (35 minutos) y José Villafranca (44 minutos) fueron los autores del gol que le permitió la victoria al equipo local. Mientras que Jerry Bengtson fue quien empato el empate que duro poco para Olimpia. Es entendible el enojo de Pedro Troglio porque a su vez los Leones terminaron el partido con tres jugadores menos: Elvin Casildo, Edwin Rodríguez y Deybi Flores.

El partido de vuelta será hoy asique se verá cual de los equipos conseguirá la Liguilla. En caso de que se generes resultados de “empate” se desatará otro encuentro para definir quien queda con el título.