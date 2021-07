¡Escándalo!, presidente del club trata de imbécil a Cristiano Ronaldo

El Presidente de uno de los clubes más grandes del mundo destroza a Cristiano Ronaldo tratándolo de "imbécil" y patea metafóricamente a José Mourinho.

Por: Mauro Palacios 14 de Julio 2021 · 09:38 hs

Nuevos audios de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en El Confidencial, explotan en estas horas. Esta vez, carga sobre dos pesos pesados, Cristiano Ronaldo y José Mourinho.

El Confidencial publica este miércoles una tercera entrega de dos audios de Florentino Pérez. El nuevo material está fechado, según el medio, en dos conversaciones distintas, la última de las cuales se produjo en octubre de 2012.

En ellas, el presidente del Real Madrid ataca con dureza a los portugueses que estuvieron bajo su mando durante su segunda etapa como dirigente blanco. Florentino es muy duro con Mourinho y con Cristiano Ronaldo al que directamente lo trata de "imbécil".

"Está loco. Ese tío es un imbécil, un enfermo. Os creéis que ese tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. La última tontería que hizo, que la vio todo el mundo...¿Por qué crees que hace esa tontería?.

"Mourinho tiene un ego terrible, malcriado que no ve la realidad, podría ganar mucho más dinero si fuera de otra manera. Es un anormal, con esa cara que tiene, con esa manera desafiante, que le cae mal a todo el mundo".