Después de 15 años, Joaquim Low y una frase que indigna a toda Alemania

Joaquim Low hizo un balance de sus 15 años al frente de la selección de Alemania. Repartió dardos para varios señuelos.

Por: Mauro Palacios 01 de Julio 2021 · 13:25 hs

La etapa de Joaquim Low llegó a su final con la derrota en Wembley frente a inglaterra en los octavos de final de la Eurocopa. Low hizo un balance de sus 15 años al frente de la máquina europea.

“No fue la despedida que todos imaginábamos. Fueron cuatro semanas muy intensas. Siempre mantuve la fe en este equipo. Siento que hayamos defraudado a nuestros aficionados. Asumo la responsabilidad de esta eliminación”

“Es difícil hacer un balance de la Eurocopa en este momento. Algunas cosas han funcionado brillantemente a veces, otras no. Lo que si puedo decir es que hemos dado todo lo que llevábamos dentro a lo largo de estas cuatro semanas. Nos preparamos con todos lo que teníamos disponibles. Pero entrar en detalles ahora no tiene mucho sentido. Es cierto que tuvimos una serie de dificultades antes de la Euro. Debido al coronavirus y a algunas lesiones, no hubo posibilidad de formar el equipo como hubiera sido necesario”.

Estar 15 años en un carhgo es mucho tiempo y Low habló sobre eso. "Tener esta responsabilidad no siempre es fácil. Hubo momentos en lo que no fue tan bonito. pero después de 15 años, ahora si soy felíz de poder dar un paso al lado".

El dardo más directo fue para Masut Özil, "fue una decepción tremenda en al ámbito perrsonal. pero ya llegará el momento en el que volvamos a hablar. Mesut fue un jugador muy importante para nosotros".