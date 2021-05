España a la Eurocopa: sin jugadores del Real Madrid

La selección española jugara la Euro 2020 sin nigun jugador del Real Madrid; Luis enrique presento la lista de la roja y no figura ningún jugador merengue.

Por: Luca Ratto 24 de Mayo 2021 · 15:38 hs

Inédito, La roja es la primera vez en su historia que va a una competición sin jugadores el Real Madrid. Así lo anuncio el DT de la Furia, Luis Enrique que confecciono una lista de 24 futbolistas para disputar la competición mas importante del continente.

“Si hubieran estado bien Carvajal y Ramos habrían venido. No hago la lista en función de esto”, aseguro el entrenador español y añadió: “He decidido que no esté en esta lista porque no ha podido competir esta temporada, especialmente desde enero. No sólo no ha podido competir con su equipo sino que ni ha podido entrenar”.

Además es la primera vez que sucede en la selección español este acontecimiento, sin futbolistas del Real Madrid en su plantel, además se suman Nacho, Marco Ascensio e Isco Alarcón.

Sin embargo la nomina se podrá ampliar de 24 jugadores a tres mas que el limitie original. Debido a que los protagonistas tendrá la posibilidad de ampliar la nomia hasta 48 hs del inicio de la competencia. Esto en consecuencia de las posibilidades de contraer COVID-19.

Cabe recalcar que España tendrá una de sus sedes en Sevilla, en reemplazo de Bilbao que había sido seleccionada en un principio. En abril, la Uefa confirmo el Estadio de La Cartuja para albergar partidos de la fase de grupos en el San Mames del País Vasco.

La Lista para la Eurocopa 2020:

Arqueros: Unai Simón, David de Gea, Robert Sánchez

Defensores: José Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta, Marcos Llorente

Volantes: Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke, Fabián.

Delanteros: Dani Olmo, Oyarzabal, Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traoré y Sarabia