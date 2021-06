Este es el trueque que puede sacudir el mercado de pases de la Premier League

A una de las grandes figuras del Tottenham le buscan la salida y allí podría llegar un delantero de lujo que no pasa por su mejor momento ¿De quiénes se trata?

Por: Redacción Pasión Fútbol 08 de Junio 2021 · 12:56 hs

Mucho se ha venido hablando en los últimos tiempos de la posible salida del súper goleador Harry Kane del Tottenham Hotspur.

Todos creen que el delantero tiene que cambiar de aire, y hasta la propia institución lo admite, pero nada es gratis y mucho menos los goles de Harry Kane.

Es por eso que los Spurs han vuelto a subir sus pretensiones y aquellos que quieran los servicios del delantero deberán tener una abultada billetera.

Y entre los equipos interesados, podríamos decir el más interesado, se encuentra nada menos que el campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions, el Manchester City.

Cuando todo parecía que quedaba sellado, el Tottenham volvió a subir el precio y como los ciudadanos ya no aceptaban mayores montos surgió una idea que puede destrabar la situación.

Esa idea se llama Gabriel Jesús, el delantero del City que no terminó la temporada de la mejor manera y que no vería con malos ojos su salida hacia el equipo londinense.

Ayer informábamos que Juventus estaba muy interesado en él, tomando en cuenta la muy posible salida de Cristiano Ronaldo, para tenerlo como sustituto.

Pero también comentamos que si no se apuraba iban a surgir competidores rápidamente, ya que más allá de no haber tenido su mejor año, el delantero de la Selección de Brasil es una figura desequilibrante por su juego y por sus goles, así que no le faltarán candidatos.

Ahora que las negociaciones entre el Tottenham y el Manchester City han tenido este "salto de calidad" se aguarda que ambos cierren el acuerdo y se produzca este trascendental pase cruzado.