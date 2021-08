Ex capitán del PSG disparó con bronca por la contratación de Sergio Ramos

Se convirtió en un referente para el equipo, luego no le renovaron el contrato y lo dejaron marchar como agente libre. Ahora en el Chelsea expresó su malestar.

Por: Mauro Palacios 31 de Agosto 2021 · 12:18 hs

La llegada de Sergio Ramos al PSG despertó muchas emociones en el mundo del fútbol, expectativa en París, tristeza en Madrid y malestar en Londres. Éste último sentimiento lo expresó Thiago Silva, quien fue el capitán y referente del equipo hasta agosto del 2020, cuando el club decidió no renovarle su contrato y dejarlo marchar libre al Chelsea.

Después de pasar ocho años en el club, ganando más de 20 títulos a nivel nacional, la dirigencia del equipo francés optó por no extender su vínculo con el jugador al entender que, por sus 35 años, su etapa en el club había finalizado.

Con el pase en su poder, el brasileño recaló en el Chelsea y un año más tarde fue testigo de cómo su ex equipo anunciaba entre bombos y platillos el flamante fichaje del ex capitán del Real Madrid a los 35 años de edad.

“No tengo nada contra Sergio Ramos, pero, en el momento en el que le ofrecieron un contrato de dos años, tenía la misma edad que yo el año pasado (35). Eso realmente me entristeció. No se lo he contado a nadie todavía, pero me entristeció mucho porque sentí que no había hecho nada por el club”, se lamentó Silva en una entrevista con ESPN Brasil.

El PSG se rindió al defensor en las redes sociales antes de dejarlo marchar sin ofrecerle un acuerdo para extender su vínculo con ellos. “Creo que se podría haber hecho algo más, porque no fueron ocho días, no fueron ocho meses, fueron ocho años de muchas victorias y mucho trabajo para poder cambiar y llevar al PSG al nivel en donde está hoy”, consideró

“Me entristeció no haber recibido nada, es como si no hubiera hecho nada por el club... Muchos aficionados creían que yo quería seguir cobrando lo mismo. No tiene nada que ver con el Chelsea ni con mi salario. Recibo menos de la mitad”.