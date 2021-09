Ex entrenador de Cruz Azul confirma que en México dicen lo que se les canta

El ex director técnico de Cruz Azul habló de las polémicas arbitrales de LaLiga de España y comparó la situación con los árbitros en México.

Por: Mauro Palacios 20 de Septiembre 2021 · 13:21 hs

Invitado en al programa de Radio Marca, y hablando de la actitud de Vinicius en el juego de este domingo en contra del árbitro, el ex director técnico de Cruz Azul, Paco Jémez aseguró en el futbol mexicano se le puede decir lo que sea a los jueces y no pasa nada.

Y es que en el encuento de ayer entre el Valencia y el Real Madrid, hubo dos jugadas polémicas dentro del área de los Naranjeros que no fueron pitadas como penal, una de ellas sobre el brasileño, quién le reclamó de forma enérgica al árbitro. Además, en el partido entre Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao se presentó la expulsión de Joao Félix, quien llamó 'loco' al juez Jesús Gil Manzano, algo que Jémez no tomó nada bien.

"No me gustó el Madrid. Es de sus peores partidos. Benzemá y Vinicius son jugadores muy difíciles de controlar, aunque este último tiene que medir aún sus acciones. En México tú le podías decir a los árbitros lo que quisieras, que no pasaba nada. Como mucho te decía el doble. No pasa nada por decirle que 'está loco' a un árbitro".

Jémez dirigió a la Máquina en 48 partidos entre Liga MX y Copa MX. Del total ganó 17, empató 18 y perdió 13. Solo en el Torneo Apertura 2017 pudo meter al equipo cementero a la Liguilla.

Fue eliminado por el América en Cuartos de Final u el 27 de noviembre de ese mismo año fue cesado del banquillo celeste. La presencia de Paco Jémez en la dirección técnica de Cruz Azul generó muchas críticas, principalmente por sus enfrentamientos con la prensa, cuando los resultados no se le daban.