Explotan en Barcelona contra Laporta: ¡Esto es lo que prometió y NO CUMPLIÓ!

Joan Laporta, presidente del Barcelona, logró triunfar en las elecciones sobre la base de promesas que quedaron en el aire. ¡Ahora todos lo reprochan!

Por: Redacción Pasión Fútbol 11 de Agosto 2021 · 12:37 hs

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, no pasa por su mejor momento en la institución y eso se debe no solamente a la salida imprevista de Messi sino a las promesas que realizó en campaña y que no solo que no cumplió sino que hizo exactamente lo opuesto.

Joan Laporta, es abogado de profesión y ya había ocupado el cargo de presidente del club catalán en el pasado entre los años 2003 y 2010 donde ganó todo lo que se podía ganar incluyendo el histórico sexteto.

Ahora, luego de haber ganado las elecciones ante otros 4 candidatos luego de la renuncia de Bartomeu, vuelven a salir a luz las promesas que realizó y se nota lo que decíamos, que fueron "castillos en el aire", como se suele decir cuando quedan flotando y no se concretan.

Cada candidato hizo sus ofertas y dejó ver cuál sería el futuro del club de ser elegidos, para Laporta sus planes incluían un nuevo director técnico y nuevos fichajes.

Pero peor que eso, se dieron situaciones totalmente opuestas a las que prometía. Repasemos entonces qué prometió Laporta:

Laporta prometió contratar a Xavi Hernández como entrenador

La propuesta inicial, es sentar en el banquillo del Camp Nou a Xavi Hernández un ex jugador del equipo con mucho conocimiento y técnica quien actualmente se encuentra dirigiendo a un equipo en Qatar.

“Es la mejor opción. Claro que sería posible. Sería como una solución natural, llegara al momento en el que lo considera, él tiene que decidirlo” así manifestó Laporta en una entrevista, sin embargo, esto no da por sentado que Koeman se iría del equipo, ya que, si cumple con lo esperado, podría quedarse.

Un "importante" papel para Jordi Cruyff

Otro punto interesante fue la inclusión en sus planes de Jordi Cruyff, hijo de una leyenda en el club barcelonista, inicialmente seria como director deportivo, pero sino fuera ese, estaría ocupando algún cargo dentro del cuerpo técnico. Luego de un tiempo ya como presidente, y tras el paso de Jordi por el fútbol chino, ahora cumple un rol poco claro de "asesor".

Un equipo técnico con glorias del club

Laporta prometió formar un equipo técnico con ex jugadores del club con mucha experiencia, además de Xavi Hernández, estaría Puyol, De la Peña y hasta se habló de Iniesta.

Retener a Messi y traer a Neymar (dos promesas en una INCUMPLIDAS)

Así mismo, el plan inicial seria mantener en el equipo a Lionel Messi, para buscar alcanzar ganar una Champions como principal objetivo, para esto intentaría traer de regreso a Neymar para apoyar a Messi quien estaría al frente del equipo.

Un súper equipo de Estrellas

Messi y Neymar no estarían solos, según el plan de Laporta había indicado que buscaría fichar a Mabppe, Mane o Verratti, de llegar a la presidencia está claro que el objetivo es hacer historia nuevamente, con un equipo dirigido por ex barcelonistas y con jugadores de nivel mundial.

En definitiva, ni está Xavi Hernández como entrenador, ni las glorias tienen un papel en el cuerpo técnico, el rol de Jordi Cruyff es mínimo al lado de lo prometido y lo peor: Messi se fue y no llegó Neymar. Y por supesto tampoco llegaron Mbappé ni ninguna de las estrellas prometidas.

¿Qué tendrá que decir Joan Laporta al respecto de sus promesas incumplidas?