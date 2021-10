¿Extrañas la Liga MX? preparate para estos próximos 18 días

Tras la pausa que provocó la Fecha FIFA, y la Liga MX reanuda actividades y tendrá intensas acciones en lo que resta de octubre.

Por: Mauro Palacios 14 de Octubre 2021 · 10:56 hs

La Liga MX regresa con todo este jueves luego de la pausa por Fecha FIFA y entrará al último tercio de la temporada regular donde se determinarán los 12 clasificados a la fase final.

Este jueves, las acciones regresan con la fecha 13 en el Estadio Corregidora con la visita de los Xolos de Tijuana a los Gallos Blancos de Querétaro.

El martes próximo será de fecha doble ya que inicia la jornada 14 que incluye los duelos de América vs Santos y Atlas vs Cruz Azul. El miércoles 20 de octubre Chivas de Guadalajara visitará Tijuana, mientras que Pumas viajará a León.

No habrá tiempo para descanso porque el viernes 22, Mazatlán recibirá a Querétaro para abrir la jornada 15 en el Estadio Kraken. El sábado 23, América recibirá a Tigres, mientras que habrá un duelo intersante con Chivas de Guadalajara vs Cruz Azul. La fecha 15 se extiende hasta el lunes 25 con Pachuca vs Juárez.

El cierre de octubre traerá la jornada 16 a partir del jueves 28 con Atlas vs Tijuana y se extiende hasta el domingo 31 con el Clásico Joven entre Cruz Azul y América.

De esta manera, habrá 35 compromisos durante los siguientes 18 días en la Liga MX, tiempo suficiente para conocer a los primeros calificados a cuartos de final, repechaje y aquellos que iniciarán noviembre con la ilusión de mantenerse con vida en el torneo.