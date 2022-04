Fernandinho anuncia que deja el City y Guardiola se queda atónito

En la conferencia de prensa del City, previo al viaje a Madrid se vivió una situación increíble, Fernandinho anuncio que dejara el club en junio y Pep se quedó sin palabras.

Por: Facundo Agudo 12 de Abril 2022 · 14:04 hs

Fernandinho, es jugador del City desde 2013 y al final de temporada no renovará su contrato y su intención es continuar su carrera en Brasil. “Quiero jugar la temporada que viene. Iré a Brasil, seguro. Decidiré con mi familia, que es lo más importante para mí", dijo Fernandinho.

Con 37 años el centrocampista brasilero ha ganado cuatro Premier League, seis Copas de Liga y una FA Cup con el conjunto del City, su objetivo final es ganar esta Champions y marcharse del Manchester City ganando el único trofeo que le falta a la institución.

Estas declaraciones de Fernandinho, tomaron por sorpresa a Pep Guardiola, que expresó no saber nada sobre la intención del jugador de dejar el club. "No tenía ni idea. Me estáis dando la noticia vosotros. No lo sabía. Veremos qué ocurre. Para mí él es muy importante, le preguntaré ahora", apuntó Guardiola