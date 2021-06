"Físicamente estoy para seguir, mentalmente no": Entre lágrimas Carlos Tévez anunció su despedida de Boca

El “Apache” confirmó en conferencia de prensa su salida de la institución de la Ribera y manifestó que: “como jugador lo di todo y por eso estoy feliz”. “Se me hace difícil hablarles para decirles que no seguiré”, admitió.

Por: Redacción Pasión Fútbol 04 de Junio 2021 · 18:41 hs

Como anticipamos en el día de ayer, y anunciamos más temprano, Carlos Tevez confirmó su salida de Boca Juniors.

En una conferencia de prensa en la que compartió con el presidente de la institución, Jorge Amor Ameal, el Apache habló del final de su etapa como jugador de la institución y visiblemente emocionado dijo: “No es una despedida con esta camiseta, sino un hasta pronto porque siempre estaré para el hincha y el pueblo “Xeneize”.



“Se me hace difícil hablarles para decirles que no seguiré en el club. No es una despedida con esta camiseta sino un hasta pronto porque siempre estaré para el hincha y el pueblo “Xeneize”, ya no como el jugador sino como el Carlitos de la gente”, afirmó entre lágrimas.



Finalmente agregó: “Estoy lleno, pleno con la decisión, porque no tengo más nada para dar. Como jugador lo di todo y por eso estoy feliz. Ahora Boca siempre me necesitó al 120 por ciento y no estoy preparado para darle eso”.

Luego ante las consultas de los periodistas dejó en claro que ya no volverá a jugar con la azul y oro y que si bien ahora pensará en su familia y se dedicará a ella, no sabe si a futuro sentirá nuevamente deseos de jugar al fútbol, pero dejó en claro que no será en Boca Juniors.