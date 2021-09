Flamengo rompe el mercado con la llegada de esta estrella

El jugador brasileño no continuará en el Arsenal de Inglaterra y está muy cerca de reforzar al Mengao. En sus redes publicó unas historias haciendo referencia a Río de Janeiro.

Por: Mauro Palacios 10 de Septiembre 2021 · 14:19 hs

El fútbol brasileño está subiendo cada vez más y le saca escalones de diferencia al resto de sudamerica, a nivel clubes, se observa una cantidad de jugadores que podrían estar sin problemas en Europa y juegan en la liga de Brasil. Jugadores en plenitud y otros que están cerrando su carrera pero que se encuentran en plena alta competencia.

David Luiz no seguirá en el Arsenal de la Premier League y a mediados de mayo se comenzó a especular con una posible vuelta a Brasil. Entre los equipos interesados, se encuentra Flamengo, quien ya tendría todo arreglado para traer al defensor.

El futbolista de la selección brasileña publicó, hace un tiempo, una historia en su cuenta de Instagram con una foto de Río de Janeiro, acompañada de una canción que también habla sobre dicha ciudad, lo que significa un indicio para su retorno.

El vicepresidente del Mengao, Marcos Braz, se refirió a David Luiz en diálogo con el canal de Youtube Gustavo Henrique dando choque: "Me gusta. Hace dos años hizo un video para mi hijo, hablando de la importancia de estudiar... Pero esto no tiene nada que ver con el fútbol. Me gusta. No decimos nada", indicó.

David Luiz, de 34 años, jugó en el Vitória en el torneo brasileño entre 2005 y 2006. Luego fue vendido al Benfica y continuó con su carrera por el fútbol europeo, Chelsea, PSG y Arsenal.