Florian Thauvin a punto de llegar a Tigres

El extremo derecho francés podría llegar a los “Felinos” la próxima temporada y así reencontrarse con su ex compañero Andrés Pierre Gignac, que permanece en la institución desde 2015.

Por: Luca Ratto 07 de Mayo 2021 · 09:51 hs

Florian Thauvin, actualmente en el Olympique de Marsella, donde jugó con el delantero entre 2013 y 2015, fue convencido para llegar al fútbol mexicano. Sería un refuerzo estrella de cara al Apertura 2021, y a la próxima Concachampions. El club ya le envió la propuesta por escrito luego de hablar y aparentemente, llegaron a un acuerdo de un contrato por 4 años, en el marco del nuevo proyecto comandado por Mauricio Culebro, actual vicepresidente. 4,5 m. de euros anuales, desembolsaron por él.

El “campeón del mundo 2018”, con la selección francesa, llegaría con el pase en su poder. Pero al parecer, también tendría ofertas de otros equipos precisamente desde Italia. AC. Milán, Napoli y Atalanta, serían algunos interesados por lo que todavía no está cerrada en un 100% su llegada a México.

Hace días atrás, los “Universitarios” anunciaron la salida de su estratega Ricardo Ferretti luego de más de 10 años al mando del club, en lo que fue su tercera etapa. Este se iría finalizada la liguilla del Clausura 2021. Al respecto se expresó en conferencia de prensa: “Estoy pura y exclusivamente pensando en el partido del sábado que viene con Atlas; al no seguir en la institución, no me va ni me vienen los refuerzos para la próxima temporada”.

Cuando Gignac se marchó al continente centroamericano hace casi seis años, su futuro compañero también había abandonado Francia, al pasar al Newcastle United. Un año después regresó al equipo que dirige actualmente el argentino Jorge Sampaoli. Y a los 28 años, el ganador de dos Copas del Mundo, con su Selección “Sub-20” y la “Mayor” hace poco tiempo en Rusia, estaría a una firma de cruzar el océano. 86 goles, en 278 partidos es su récord con “Les Olympiens”. Debutó en el Grenoble de su país, conjunto de la 2da división y antes de llegar al Marsella pasó por el SC Bastia.