Fuerte defensa para Mbappé por parte de un ídolo francés: "No le está faltando el respeto al PSG"

Por: Mauro Palacios 24 de Agosto 2021 · 08:43 hs

El ex jugador francés Thierry Henry ha mostrado su confianza en que su compatriota Kylian Mbappé siga en el PSG esta temporada, en medio de las informaciones que hablan de su posible fichaje por el Real Madrid, y que ya se verá "lo que le deparará el futuro" porque también "es normal evaluar las cosas".

"No sé qué está pasando con Kylian Mbappé. Siempre podemos especular y decir muchas cosas. Yo lo que veo es que todavía está ahí, entrenando, corriendo y tratando de crear oportunidades para sus compañeros de equipo. Está cumpliendo su contrato, no está haciendo nada malo y está respondiendo en el campo", resumió Henry en declaraciones a Amazon.

El francés remarcó que "a los jugadores excepcionales siempre se le están buscando las pequeñas cosas malas". El integrante del cuerpo técnico de Bélgica, al que volvió a incorporarse este año, dijo que Mbappé no le está faltando el respetando a nadie por analizar su futuro en el conjunto parisino, y consideró que es normal que lo haga en esta etapa. "Espero que se quede en el PSG, espero que eso sea bueno y veremos qué le deparará el futuro porque es normal evaluar las cosas. ¿Pero le está faltando el respeto a alguien? No, todavía he visto eso. Está presente e incluso está jugando bien", dijo.