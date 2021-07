Fuerte descargo de Florentino Pérez en el escándalo Real Madrid

El presidente del Real Madrid emitió un comunicado ante la publicación de audios escandalosos donde involucra a Raúl González e Iker Casillas.

Por: Mauro Palacios 13 de Julio 2021 · 10:26 hs

El Presidente del Real Madríd, Florentino Pérez emitió un comunicado a través de la wed del club, replicado en sus redes sociales, tras los audios escandalosos.

"Son conversaciones grabadas clandestinamente por José Antonio Abellán".

El Presidente del Real Madrid ha afirmado que los audios eran conocidos desde la publicación de "Asalto al Real Madrid: Diario de 838 días y noches al límite" que publicó el periodista José Antonio Abellán en el mes de abril de 2015. Por lo tanto, en palabras de Florentino Pérez, no son novedades y en ningún caso había sido vendidos con éxito.

Claro que José Antonio Abellán también le contesta a Florentino Pérez y fue en twitter tras el comunicado. "Me he ido con John y Bruce, mis perrillos, al monte y encuentro este circo. Estoy alucinando...todo lo publicado está en mi libro de 2015 "Asalto al Real Madrid". Y florentino, no da explicaciones y quiere que maten, al que cree, el mensajero".