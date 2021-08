¡Fuertes palabras! Santiago Solari pide más nivel para el América si pretenden ganar algo

El entrenador argentino de las Águilas, Santiago Solari, sigue viendo huecos en su plantilla, que compite en dos torneos diferentes y en ambos está obligado a ganarlos.

Por: Mauro Palacios 13 de Agosto 2021 · 10:47 hs

América puso un pie en la Final de la Concacaf Liga de Campeones este jueves al ganar la Semifinal de Ida ante Philadelphia Union. Sin embargo el funcionamiento del equipo no tiene agusto a Santiago Solari que una vez más volvió a hacer énfasis en algunos huecos que ve su plantilla.

Sobretodo en el medio campo, donde después de la lesión de Santiago Naveda, la contención ha quedado solo con Pedro Aquino que hoy también metió un susto, por lo que el DT dejó abierta la posibilidad de incorporar a alguien más antes del cierre de registros. “Las opciones están abiertas, nos urge cerrar la plantilla porque estamos en plena competencia, semifinales de Concachampions y el torneo. Nos urge cerrar, pero hay veces que suceden cosas inesperadas como la lamentable lesión de Santiago, que esperamos se recupere pronto. El único jugador específico que nos queda allí es Pedro y considero que puede ser un riesgo tener uno". En la semana sonaron nombres como los de Mario Osuna y Alan Cervantes, sin tener interés concreto por ninguno.

Para el DT de América, el 2-0 de local no define la eliminatoria y alabó el trabajo de los estadounidenses, que se plantaron en el Azteca. "Cada partido es distinto, supimos manejar buen el juego; hicimos una muy buena primer parte donde pudimos abrir el marcador. Irnos con la ventaja de dos goles es importante; ellos son un equipo que no se descompone, nos costó entrar y obligan a estar atentos porque son peligrosos en las transiciones, tienen gente arriba muy potente”.

Para el Indiecito, que la vuelta se juege en más de un mes le quita algo de sabor al torneo, pero entiende lo apretado de los calendarios del Futbol Mexicano. “El calendario no lo hacemos nosotros, no podemos hacer nada al respecto. Entendemos que es difícil para la gente que construye los calendarios meter todo. Pierde un poco el calor la eliminatoria, lo entiendo, pero es así. Como profesionales debemos estar concentrados para ese segundo partido cuando sea que toque porque nos va a obligar a hacer un partido completo como hoy. Vamos a tener que hacer un partido perfecto para avanzar”.

“La Primera División del futbol mexicano no existe la mediana intensidad, si no das el máximo es difícil que te vaya bien en un partido. No creo que ningún otro equipo de Primera División sea así, incluso cuando te enfrentas a los de segunda división, todos te pueden hacer daño si no estas bien preparado. Sabemos que la vuelta va a ser complicadísima, pero nos toca mirar ahora el partido de Atlas”.