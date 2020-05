¿Fundas de oro para los teléfonos jugadores del PSG?

A través de un comunicado, el París Saint-Germain ha desmentido el día de ayer que entre sus planes esté obsequiar a sus jugadores con fundas de oro personalizadas, como obsequio por ganar la Liga 1, según el rumor que ha circulado por la prensa y los comentaristas del fútbol galo. Todo se habría debido, según el club, a una “usurpación” de nombre.

Por: Julio César Gómez 14 de Mayo 2020 · 11:16 hs

Recientemente, circuló la versión de que el club galo obsequiaría a sus jugadores con fundas de oro personalizadas para sus teléfonos celulares, por haber ganado el campeonato de la Liga 1.

Cabe destacar que la francesa es una de las ligas europeas que se han dado por terminadas y no se reanudarán por este año luego del parón por la pandemia del coronavirus.

Todo apunta a que este rumor salió de la misma empresa que diseña estas fundas personalizadas, IDesign Gold, que en una aparente maniobra publicitaria trató de vincularse públicamente al PSG.

El club no tardó en aclarar que la empresa no tienen ninguna vinculación con ellos. IDesign Gold estaría usurpando el nombre del club, ya que no está contemplada tal recompensa para los jugadores.