Funes Mori ingresa a la lista negra en México

Se transformó en el único delantero titular con México que lleva esta marca negativa y lo obliga a ser parte de una lista negra.

Por: Mauro Palacios 09 de Septiembre 2021 · 09:46 hs

Rogelio Funes Mori sabe muy bien, por experiencia, que los delanteros son parte de las listas que están encandiladas por los flashes y las listas negras donde hay una gran soledad y solamente se reciben críticas. Esta última fue una constante en su etapa de nacimiento en River Plate.

Ahora se convirtió en histórico con la Selección Mexicana, pero de forma negativa, ya que al terminar ante Panamá sin poder marcar, cerró la primera porción de partidos del Octagonal de Concacaf sin goles, algo que nunca había hecho un centro delantero titular del Tri.

Ni en el Premundial (1971-81), Cuadrangular (1993) ni Hexagonal (1997-2017) se había dado esta sequía para un atacante del conjunto Tricolor y ahora ocurre con el argentino naturalizado mexicano, en esta edición que se celebra como Octagonal.

El delantero de Rayados había comenzado con el pie derecho en el Tri, haciendo tres goles en sus primeros encuentros, pero de pronto se apagó; no anotó en Semifinal ni Final de Copa Oro y en el Octagonal, no hizo daño en los primeros tres duelos rumbo a Qatar 2022. En total en esta eliminatoria jugó 206 minutos y no hizo ningún gol.

Se resalta que desde que se instauró el Hexagonal, los delanteros titulares de México habían cumplido en sus primeros tres encuentros. En 1997, Carlos Hermosillo y Luis Roberto Alves ‘Zague’ hicieron su trabajo con cinco y seis goles, respectivamente.

Durante 2001, Antonio de Nigris y Jared Borgetti se encargaron de los goles, el primero hizo uno y el Zorro del desierto dos; después en 2005, este mismo jugador hizo uno. En Sudáfrica 2010 fueron Nery Castillo y Omar Bravo, cada uno celebró en una ocasión; mientras que para Brasil 2014 y Rusia 2018, el hombre gol era Javier ‘Chicharito’ Hernández e hizo dos goles para la etapa previa del mundial en sudamérica y uno en la etapa de 2017.