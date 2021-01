Gattusso camina por la cuerda floja del Nápoli y se rumora su reemplazo

Mientras el presidente del club napolitano, Aurelio De Laurentiis, se plantea la destitución del actual entrenador, la plantilla de jugadores ha manifestado su respaldo al técnico italiano, porque consideran que los llena de confianza y los hace crecer futbolísticamente

Por: Manuel Rodriguez 26 de Enero 2021 · 16:29 hs

El Napoli encajó un par de dolorosas derrotas en sus últimos dos partidos. Primero perdió la Supercopa de Italia ante la Juventus, siendo víctima de los goles de Cristiano Ronaldo y de Álvaro Morata. Solo días después, el Hellas Verona los desdibujó y les ganó 3-1 por la décimo novena fecha de la Serie A. Con ese resultado, cayeron del tercer al sexto lugar del torneo.

Gattusso tiene el respaldo de los jugadores del Napoli

Con ello, el técnico Gennaro Gattuso vive el momento más difícil desde que llego al Napoli. A los resultados se suma que el presidente de la entidad, Aurelio De Laurentiis, está “furioso”, según medios italianos. Incluso, se plantea la idea de sustituir al exfutbolista, campeón mundial con Italia -en rol estelar- en la Copa del Mundo Alemania 2006.

Según Corriere dello Sport, De Laurentis vio y sintió “poca actitud” en los jugadores durante esos últimos partidos. Entonces, cuando se lo hizo saber a Gattusso, la relación entre ambos habría sufrido una ruptura, tal como ocurrió con el anterior técnico, Carlo Ancelotti. Sin embargo, dada la proximidad de los siguientes dos encuentros, no se pretende hacer el cambio esta semana.

Este jueves, Nápoli enfrentará al Spezia -que viene de eliminar a la Roma- por los Cuartos de Final de la Copa Italia. Mientras, el venidero fin de semana, los dirigidos por Gattuso enfrentarán al Parma, por la vigésima fecha de la Serie A.

Nuevo técnico a la vista

El propio diario italiano asegura que ya De Laurentis se habría puesto en contacto con otro entrenador, Rafa Benítez. El español ya estuvo en el banquillo del club napolitano entre 2013 y 2015. Días atrás, acordó su salida del Dalian Yifang, que juega en la Super Liga China, para regresar a vivir en Europa. En dos días ya se le vincula con Newcastle (Inglaterra), Celtic (Escocia) y ahora Nápoli.

Rafa Benítez es el favorito del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis

Sin embargo, el medio advierte que Gattusso tiene el apoyo de la plantilla, quienes no estarían de acuerdo con su despido en este momento de la temporada. Por ejemplo, uno de los más veteranos, el arquero colombiano David Ospina, destacó recientemente la buena relación que tienen con el italiano.

"Con Gattuso tenemos una relación hermosa, creo que es un entrenador que te da mucha confianza. Mientras, al mismo tiempo te pide intensidad y seriedad en el trabajo. Eso es muy importante", afirmó el portero.

Tras la última derrota, las declaraciones de Gattusso fueron las siguientes. "Hicimos cosas que no debimos haber hecho. Nos falta veneno, pero no es fácil de conseguirlo. No es algo que puedas comprar en el supermercado con 10 euros. Veneno es una palabra compleja. No sólo con nombrarla entra en los jugadores".