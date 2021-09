Gerardo Martino confirmó que fue su último partido

El Tata confirmó lo que se venía informando en la semana, fue su último partido en estas condiciones y no estará frente a Costa Rica y Panamá.

Por: Mauro Palacios 03 de Septiembre 2021 · 09:19 hs

La Selección Mexicana no contará con su director técnico en los siguientes dos juegos del Octagonal de la Concacaf pues Gerardo Martino se someterá a una cirugía para corregir un desprendimiento de retina, de esta manera fue su último partido en esas condiciones.

La confirmación la dio el propio Tata Martino al término de la victoria de México sobre Jamaica en el Estadio Azteca; de acuerdo a las palabras del estratega argentino, es el ojo derecho el afectado. "Termino esta noche porque mañana me operan el ojo derecho por desprendimiento de retina, debía hacerlo hace una semana y hay mucho riesgo, si viajo me puede pasar algo y más en lugares donde no está mi gente cercana", apuntó para TUDN.

El entrenador argentino señaló también que su juego no mereció el sufrimieto hasta el gota final para quedarse con la victoria frente a Jamaica. "Merecido ganar porque no perdimos la línea de juego incluso en los últimos 20 minutos con dos delanteros en el área. Debimos ganar más cómodo, pero desde hace un año se nos complica marcar, ya no se da el gol fácil como antes", añadió.

Tres puntos muy importantes, fundamentales para lo que se le viene a México, y Martino fue el primero en valorarlos. "Todos los juegos acabaron empatados, por más que digan cosas afuera las eliminatorias son complicadas para todos. No podemos decir que no se va a sufrir, pero seguiremos jugando como sabemos. Si la forma en que nosotros entendemos que debe jugar el equipo y la propuesta que tiene, y por otra parte lo que siempre intentamos hacer, a veces se mejora, a veces no tanto, y n es la primera vez que esto va a ocurrir nosotros no habría motivo para modificarla la forma y el deseo que tiene el equipo por salir a buscar el partido"