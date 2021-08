Gerardo Martino luego de la final de la Copa Oro: "Espero que no sea una catástrofe"

Gerardo Martino, el estratega de la selección de México, considera que su equipo tuvo buenos momentos durante la final en la que cayó frente a Estados Unidos.

Por: Mauro Palacios 02 de Agosto 2021 · 08:49 hs

Es duro reponerse luego de perder dos "finales" contra un clásico rival, esto le sucedió a México frente a Estados Unidos en el verano, Gerardo Martino, entrenador de la Selección Mexicana, espera que estos fracasos no se conviertan en una catástrofe de cara a las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, toda vez que considera que el Tri tuvo momentos importantes.

“Nosotros creo que hemos competido bien contra ellos en las dos finales, hicimos un desgaste muy grande, tuvimos grandes momentos del partido a favor nuestro con lo cual no debería ser ninguna catástrofe para nuestro interior el hecho de haber perdido, son derrotas que duelen de las cuales tenemos que sacar la experiencia necesaria pero en definitiva buscaremos seguir mejorando dentro de una propuesta que estamos llevándola adelante desde hace dos años y medio en esta parte”, dijo en conferencia de prensa.

"Nosotros no preparamos un equipo para que juegue dos años y medio de una manera y en la eliminatoria de otra manera, además no encontramos el motivo, es verdad que perdimos dos finales, es verdad que los cuatro goles que nos hizo Estados Unidos en la final fue de pelota parada, es verdad que tuvimos nuestros grandes momentos en las dos finales donde normalmente el equipo debería haber manejado el partido pero cuando esas situaciones no las podemos convertir siempre se corre el riesgo”.

El Tata fue consultado sobre si está preparado para las críticas por la doble derrota ante Estados Unidos en los dos torneos de la Concacaf del verano, y prefirió hablar sobre los puntos a mejorar como las jugadas a balón parado. “En realidad nosotros estamos preparados para trabajar, para conducir un equipo, para competir, el resto no son situaciones que yo pueda manejar, simplemente creo que los triunfos te ponen en un lugar y las derrotas te ponen en otro lugar y hasta ahí es donde nosotros podemos resolver”.