Gerardo Martino realizó una curiosa reflexión sobre la semifinal y explicó cómo se trabajó en lo anímico

El estratega argentino señaló que México tuvo que sortear algunas situaciones complicadas durante la Semifinal contra Canadá, por ejemplo el estado anímico de Jona Dos Santos.

Por: Mauro Palacios 30 de Julio 2021 · 09:36 hs

La Selección Mexicana tuvo una jornada complicada previo a la Semifinal de la Copa Oro ante Canadá, pues el grupo recibió la noticia del fallecimiento de Zizinho, padre de Jonathan dos Santos, quien al final se quedó en la concentración tras hablar con su mamá por teléfono.

“La situación de Jona y lo que pasó el día de hoy: recibimos con una profunda tristeza la noticia, después teníamos que superar el hecho de que él recibiera la noticia, tratamos de acompañarlo entre todos, cobijarlo y darle fuerza. Solamente él sabe lo que se siente en estos momentos tan tristes”, dijo en conferencia de prensa.

“Después de comunicarse con su madre decidió quedarse y jugar porque según sus palabras y las de su mamá, era lo que hubiera deseado su papá. No era el ánimo para jugar, pero tuvieron dignidad para sortearlo y apoyar a Jonathan. Cualquier decisión que hubiese tomado, tenía todo el apoyo nuestro. Es uno de esos días donde uno analiza si el futbol es lo más importante de la vida o lo es la familia. Bien no estamos porque acaba de fallecer el papá de un futbolista nuestro y de ninguna manera podemos estar bien, teníamos que sacar adelante y nada más que eso”.

El Tata también se dio tiempo de aceptar que por momentos el Tricolor se vio apremiado por los embates de los canadienses en el segundo tiempo y parte del primero. “El rival nos superó y cuando eso sucede dejas de disponer de lo que pasa dentro del campo. Me encantaría dominar cada partido los 90 minutos, pero no siempre se puede. El cambio táctico de ellos de poner a Buchanan por dentro y no por la banda, donde lo teníamos controlado, no supimos controlarlo y ahí perdimos el control del partido, dejamos de mandar, llegó el empate, después recuperamos el control, tuvimos el penal, el cabezazo de Pizarro y el de Funes Mori, luego vino el gol; cuatro jugadas de gol después de retomar el dominio son suficientes para considerar que debimos ganar el partido.