Gerardo Martino lamenta la baja de "Chucky" Lozano y explota por las críticas a Funes Mori

Gerardo Martino, entrenador de la selección de México, a la baja de la figura mexicana y sobre las críticas que recibe uno de sus jugadores que tiene un gran nivel.

Por: Mauro Palacios 15 de Julio 2021 · 10:48 hs

En México, históricamente, las críticas llegan antes de tiempo, y muchas veces sin sentido, en especial para aquellos jugadores nacionalizados o naturalizados.

Gerardo Martino, ahora entrenador del Tri, debe pasar por las críticas, que en su momento soportaron entrenadores como Ricardo La Volpe, cuando llevó a la selección a jugadores como Sinha o Guille Franco.

El blanco ahora es Rogekio Funes Mori, goleador y figura de Rayados de Monterrey, que desde su llegada no hace otra cosas que marcar goles, ser pragonista en momentos importantes y que ya oficialmente marcó dos tantos en la noche de ayer frente a Guatemala.

"Las controversias nunca terminarán, las comparaciones tseguirán de manera infinita y estaría bueno que hubiera un corte porque hay dos análisis que pueden hacer quién esté en contra de los naturalizados y la otra es si tiene o no las cualidades para ser parte de la Selección pero viendo todo creo que no tendrá final" dijo Martino en conferencia de prensa.

"De rogelio me resisto a pensar que la explicación de una situación esté sustentada con el rendimiento, lo importante de su aporte para saber de que manera puede mejorar la competencia y siento que lo que suceda con él va a tener un análisis que no terminará nunca, que cada vez será diferente más allá de que debe haber un anpalisis de si aporta o no, pero habrá que darle un corte a lo que pueda darnos".

Gerardo Martino manifestó que ante la baja de Hirving Lozano en la Selección por lesión y la ausencia de Uriel Antuna con el Trí Olímpico, su equipo no cuenta con más jugadores que se les parezcan.

"El punto es que no tenemos un jugador de las características de Chucky porque lo más parecido a él es Uriel y no está, así que usamos a Orbelín, yo creo que lo que tenemos que recuperar es mucha más efectividad y más allá de los tres goles, tuvimos un déficit importante y eso lo necesitamos porque sino el rival siempre tiene posibilidades".

El Chucky Lozano aprobó los exámenes neurológicos y ya regresó a Italia para continuar su recuperación con el Napoli.