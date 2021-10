Gianni Infantino y su charla con James Rodríguez

Gianni Infantino estuvo presente en Colombia para la inauguración de la nueva sede de la Federación Colombiana de Fútbol, en Barranquilla.

Por: Luca Ratto 14 de Octubre 2021 · 12:59 hs

Luego del acto inaugural, el presidente de la FIFA hablo para todos las personas presentes en esa inauguración y charlo de temas que relacionan al mundo del fútbol colombiano.

Charlo acerca de James Rodriguez, hoy en día jugador de un equipo catarí, el presidente dijo que se junto con el jugador en Qatar para dialogar y dejo en claro que "James está listo para el mundial". Un título que sorprende a todos porque el jugador colombiano esta alejado del elite del fútbol pero la calidad para jugar a la pelota es algo que no se pierde entonces las posibilidades siempre estan para que forme parte del seleccionado colombiano. Infantino dijo: "Hace tres o cuatro días me encontré con James en Catar y les mandó saludos. Que está listo para el Mundial de Catar". Ahí se pueden apreciar las ganas que tiene el ex Everton de vestir la camiseta de la selección, obviamente no depende de el entonces lo único que queda es esperar. Debería comenzar a tener minutos en el club para que el entrenador de Colombia lo pueda obvservar. El DT Reinaldo Rueda ha insistido en su importancia de tener un jugador como James.

Infantino recorrió la nueva sede deportiva, estuvo en el camerino de la Selección, y se tomó fotos con algunas de las camisetas de la figuras del equipo, como Falcao. Tras este hecho el presidente dijo: "Es una gran emoción estar aquí, porque desde hace un par de semanas, cuando preparamos este viaje en Barranquilla, he tenido experiencias que han construido esta visita. Esta sede es un ejemplo de profesionalidad, de lo que se puede hacer cuando se cree en el fútbol".