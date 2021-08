Gonzalo Pineda reemplaza a Heinze en la MLS

Gonzalo Pineda se formó como entrenador en Estados Unidos y ha seguido de cerca los procesos de México, le toca reemplazar al argentino Gabriel Heinze en el Atlanta United.

Por: Mauro Palacios 13 de Agosto 2021 · 11:16 hs

En los últimos años la MLS ha tenido un crecimiento en todos los aspectos que han hecho que la liga se acerque en nivel y en otros aspectos a la Liga MX, por lo que Gonzalo Pineda, nuevo entrenador del Atlanta United, reemplazando a Gabriel Heinze y quien hizo toda su formación como estratega en Estados Unidos, afirmó que le gustaría ver que el futbol mexicano crezca a la par que el de los estadounidenses.

“Me ha tocado vivir el proceso de este lado del Río Bravo y he aprendido a conocer la liga, a valorar que es una liga que se supera cada año y que en tiempo récord ha creado una liga con nivel importante”, dijo en entrevista con Mediotiempo.

“Después viene esta rivalidad y para los mexicanos es difícil aceptar que Estados Unidos nos puede ganar. No sé si ya lo esté haciendo o no, porque eso depende de muchos factores, pero sí hay que reconocer que Estados Unidos ha mejorado mucho en su liga y en sus procesos, infraestructura y simplemente me gustaría que México siga creciendo y modernizándose para crecer al mismo ritmo que la MLS”.

Pineda, que ha seguido de cerca el crecimiento de la MLS, considera que el futbol de Estados Unidos tiene un mucho futuro. “No estoy en el entorno de México para saber que se está haciendo de novedoso, acá lo veo de cerca, pero te puedo decir que Estados Unidos tiene un muy buen futuro por los procesos, por la cantidad de jugadores que están llevando a Europa, por cómo crecen las franquicias y les espera un buen futuro”.