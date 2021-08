Harry Kane ilusiona a los aficionados del Tottenham

Tras no haber enfrentado al Manchester City este fin de semana, Harry Kane apunta a la titularidad ante el Pacos de Ferreira por la Conference League .

Por: Mauro Palacios 16 de Agosto 2021 · 10:12 hs

El destino de Harry Kane continua sin resolución, pues muchos dicen que el delantero inglés terminará fichando con el Manchester City en este mercado de verano, pero la realidad es que el Tottenham sigue contando con él, para muestra el que ya habría sido incluido en la lista de jugadores que se medirán al Pacos de Ferreira.

Tottenham jugará la UEFA Conference League, que es considerada la tercera competición europea por detrás de la Champions y Europa League, por lo que si Kane es tomado en cuenta para este torneo, podría ser que no salga rumbo al Manchester City.

Según ha adelantado Sky Sports, Harry Kane fue incluido en la lista de jugadores, armada por Nuno Espiríto Santo, que se medirán al Pacos de Ferreira este jueves, por los playoffs de la UEFA Conference League, donde todo parecería apuntar que saldría de titular.

Es importante recordar que este fin de semana justamente se enfrentaron el Manchester City y Tottenham, donde Kane no fue convocado para el partido pero ya se habría despejado el rumor de un supuesto castigo, todo tras su rebeldía de no entrenar con el club.

Harry Kane es uno de los jugadores más importantes del Tottenham y el club lo quiere retener, pero en su anhelo por empezar a cosechar títulos en su carrera, ir en contra de ellos para llegar al Manchester City no le ha parecido descabellado. Se habla de una oferta de 100 millones de euros del City para que Tottenham deje en libertad a Harry Kane, misma que aún no habría sido aceptada pero que seguiría sobre la mesa. Tottenham tiene la obligación de trascender en la UEFA Conference League tras no clasificar a las competencias mayores.