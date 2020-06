El ex capitán del Real Madrid, Fernando Hierro ha declarado recientemente que se siente afortunado por no haber jugado nunca contra el astro argentino del Barcelona, Lionel Messi. En una entrevista a la radio española, el ex jugador, que ya tiene tiempo de haberse retirado del terreno de juego, ha hablado de esto, entre muchos otros temas.

Por: Julio César Gómez 16 de Junio 2020 · 19:42 hs

Uno de los grandes capitanes del conjunto merengue de las últimas décadas, dijo que había tenido suerte no tener que enfrentarse a Lionel Messi en ningún punto de su carrera en el fútbol.

Hierro sobre Messi: "Me considero un privilegiado de no haber jugado contra Leo Messi"

Hierro dijo que lo que ha hecho Messi en los últimos 15 años “no ha sido normal”, y lo relacionó con Diego Armando Maradona, contra quien si tuvo la oportunidad de jugar en su momento.

“Me pude librar de uno pero pude jugar con el otro”, agregó, sin poder decidirse entre uno y otro cuando se le interrogó acerca de cuál considera es el mejor futbolista de la historia.

Hierro sobre Messi: "Me considero un privilegiado de no haber jugado contra Leo Messi"

Recordó igual la final de la Copa Intercontinental del 2000, que perdieron contra el Boca Juniors. “Boca traía un magnífico equipo”, dijo, agregando que “Esa derrota nos enseñó y ayudó mucho para ganar las siguientes Champions”.