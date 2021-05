Holan dirigirá en México

Después de dejar de dirigir Santos, Ariel Holan ya tiene equipo para esta temporada y es el León azteca, en donde se reencontrará con un jugador al cual ya supo dirigir en su paso por Independiente

Por: Serena Cima 10 de Mayo 2021 · 20:49 hs

El técnico argentino había renunciado a su puesto como entrenador del equipo brasilero un día antes de chocarse con Boca Juniors por la fase de grupos de la Copa Libertadores, las causas fueron la imposibilidad de traer refuerzos y las amenazas repetitivas que venía recibiendo. Pero después de dos semanas de desvincularse del Santos, Holan ya encontró trabajo en México. León es nueva apuesta, después de que Ignacio Ambriz dejara el cargo de DT tras la eliminación del torneo local ante el Toluca por penales.

Pero el ex entrenador de Independiente se rencontrará con otro ex rojo, y será nada más y nada menos que Emmanuel Gigliotti. El Puma dejo Independiente en enero 2019 para irse al Toluca de México, y aunque la relación no termino bien entre ambos por aquel momento el destino los volverá a juntar. Gigliotti no es el único argentino en el equipo mexicano, ya que también se encuentra Santiago Colombatto. La llegada Holan es inminente, y solo falta el comunicado oficial de la dirigencia del Club León.