¡Escándalo! Hugo Sánches pide renuncia de Martino y destroza a Funes Mori tras final de Copa Oro

Claro que tenía que aparecer, la leyenda del futbol mexicano, Hugo Sánchez señaló como gran resposable a Gerardo Martino y apuntó a Funes Mori.

Por: Mauro Palacios 02 de Agosto 2021 · 09:41 hs

Hugo Sánches jamás respeta a quien está trabajando en la selección Mexicana de Fútbol y mucho menos respeto posee, si el entrenador en cuestión es extranjero, al igual que con los jugadores no nacidos en tierras aztecas. Lejos de respetar el moento, le entregan el micrófono y patea a Martino y a Funes Mori cuando aún están en el suelo.

Luego de que la Selección Mexicana fracasara en su intento por conquistar la Copa Oro tras caer ante Estados Unidos en la Final, Hugo Sánchez alzó la voz para pedir la renuncia de Gerardo Martino, entrenador del Tricolor. Por si fuera poco, el Pentapichichi también criticó el llamado de Rogelio Funes Mori, afirmando que no funcionó su convocatoria ante las ausencias de delanteros en el combinado mayor.

“Le tiene que dar vergüenza, tiene que presentar su renuncia y decir ‘no estoy capacitado para dirigir a la Selección Mexicana’; no funcionó traer a Funes Mori y tendría que respetar su renuncia”, señaló en Futbol Picante.

Al ser cuestionado si debe continuar el proceso de Gerardo Martino al frente del combinado azteca, Hugo Sánchez, como lo hace siempre, termina hablando de su persona y sin problema con sus "Egos", recordó que a él le terminaron abruptamente su estadía en la dirección técnica del Tri. “Si no me respetaron a mí que soy mexicano y que soy lo que soy en el futbol mexicano, ¿por qué sí a los extranjeros y a los mexicanos no? Ya está bien. Que vivan los extranjeros y no nos apoyamos entre mexicanos”, sentenció.