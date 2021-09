Iinsólita declaración: Koeman se siente poco menos que Dios

A veces hay que ser políticamente correcto para no decir lo que realmente uno piensa y otras veces se debe buscar una vuelta para no quedar egocéntrico, sobre eso justamente no tiene inconvenientes el entrenador del Barcelona.

Por: Mauro Palacios 14 de Septiembre 2021 · 09:56 hs

Polémicas declaraciones del entrenador neerlandés del Barcelona, Ronald Koeman, quien se atribuyó prácticamente todo el mérito de que la institución "tenga futuro" pese a la salida de Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann en el último año, todo esto por su "gran labor de scouteo" y oportunidades nuevas perlas de La Masía.

"Gracias a mí, este club tiene futuro", declaró Koeman al medio NOS de los Países Bajos. "No solo está Pedri, veremos a cuatro o cinco jugadores de 18 o 19 años que serán fantásticos con las oportunidades que les dé en el futuro".

No han sido precisamente meses tranquilo en Can Barça porque más allá de la salida de Lionel Messi, recientemente Koeman y el presidente, Joan Laporta, cruzaron palabras en la prensa, con el entrenador acusando al máximo dirigente de filtrar información a la prensa, pero ahora aseguran llevar todo en calma. "Nuestra relación es buena y si hay cosas nos hablamos, los dos queremos lo mejor para el club, eso es lo más importante, pero claro que hay cosas de las que hablamos. No hay ningún problema con el presidente, es una relación perfecta para mí".

Comienza el camino de la revancha del FC Barcelona a nivel continental, pero enfrente estará una de sus peores pesadillas, el Bayern Munich, ese que en 2020 le dio un castigo que jamás olvidará, una de las goleadas más humillantes de su historia. "No es un secreto que nos traen malos recuerdos, sabemos perfectamente que el Bayern es un gran equipo, con calidad individual muy buena, gente muy experimentada, es un partido complicado", expuso Koeman.