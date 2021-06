Increíble jugada del PSG para retener a Kylian Mbappé

Firmó su primer contrato con el PSG hasta 2024. Intentará seguir los pasos de su hermano mayor en la capital francesa.

Por: Mauro Palacios 26 de Junio 2021 · 09:35 hs

Ethan, de 15 años, ha firmado su primer contrato con el PSG y más allá de llevar una carga pesada por quien es su hermano, desea hacer su propio camino.

El PSG anunció el contrao con Ethan Mbappé hasta 2024, es de la cantera del conjunto parisino e intentará seguir los pasos de su hermano aunque será un camino repleto de comparaciones y al comienzo ser el hermano de...

Kylian Mbappé llevó el dorsal 29 en sus primeros meses en el PSG en alusión al día en el que nació su hermano pequeño, un 29 de diciembre.

La relación entre ambos es magnífica y el potencial de Ethan es tan grande, que aseguran quienes lo conocen, que lo pordría alojar definitivamente en el primer equipo del PSG en pocos años.

Tanto Ethan como Kylian crecieron en París y el sueño de ambos era jugar en el PSG.

Claro que uno cosa no va de la mano con la otra, este contrato de Ethan no altera para nada la decisión de su hermano en renovar con el PSG, que sigue concentrado en la Eurocopa y no ejecutará ninguna acción hasta que no acabe el torneo. Más allá de publicar una historia en Instagram donde felicita a su familiar por el acuerdo.