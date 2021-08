Insólito: Marcos Rojo tendencia en Inglaterra por culpa de Cristiano Ronaldo

Marcos Rojo, el defensor de Boca Juniors, se hizo tendencia en las redes sociales en Inglaterra, y los responsables fueron los hinchas del Manchester United, último club del argentino antes de volver a su país.

Por: Mauro Palacios 31 de Agosto 2021 · 15:17 hs

El central fue tendencia por culpa de Cristiano Ronaldo, ya que estuvo a punto de abrochar su traspaso al Manchester City. Los rumores de que CR7 se va a la otra vereda de esa ciudad enojaron mucho a los fans, que no pdían creerlo y le hicieron la cruz por traición, algo que algunos tuvieron que retroceder ya que volverá al Manchestar United.

Cuando Bruno Fernandes, actual figura del equipo, la empezó a romper, los hinchas de los Diablos Rojos pusieron de moda el cántico "Bruno, Bruno, Bruno. He comes from Sporting like Cristiano", ya que los dos portugueses llegaron a Manchester tras un paso previo por el equipo de Lisboa.

Como estuvieron enojados y no quisieron ni pensar en el Bicho, los hinchas le cambiaron la letra ¡y lo reemplazaron por Rojo!, teniendo en cuenta que este también se fue al United tras un paso por ese club portugués.

"Bruno, Bruno, Bruno. He comes from Sporting like Marcos Rojo", es el nuevo hit que hizo tendencia al defensor de Boca Juniors en Inglaterra.