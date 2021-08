Jaime Lozano deja a todos sorprendidos luego de lograr el Bronce en los Juegos Olímpicos

El estratega mexicano, Jaime Lozano, sorprendió a todos ya que indicó que sostendrá una charla con Gerardo Torrado y Yon de Luisa para determinar algo que ya parecía una afirmación.

Por: Mauro Palacios 06 de Agosto 2021 · 11:18 hs

Luego de que Jaime Lozano había anunciado que dejaría de ser en entrenador del Tri Olímpico una vez que culminara el duelo ante Japón por la medalla de Bronce en Tokio 2020, el estratega parece estar dispuesto a cambiar de decisión, aunque para ello espera tener una plática con los directivos de la FMF para determinar juntos cuál será su destino.

“Venía a este proceso. Empecé hace casi tres años y sabía que estaría hasta los Juegos y después buscar que más puede venir. Yo estaría feliz. Me voy a sentar a hablar con Yon y Gerardo, y nunca cierro las puertas, pero después se tomarán decisiones”, dijo el estratega tras la victoria de México sobre Japón.

Asimismo, el Jimmy se refirió al duelo ante los nipones, donde destacó la contundencia de su equipo para finalmente darle a México su cuarta medalla de Bronce en Tokio.

“Fue un partido complicado, como todos en Juegos Olímpicos. Fuimos un equipo contundente, certero y la recompensa fueron esos tres goles. El partido fue parejo; fue 3-1, pero pudo acabar 5-0 o empatado. Siempre dijimos que veníamos a buscar era una medalla y lo conseguimos, además de los clubes, porque el torneo de Liga ya está y acá tenemos a sus jugadores".

Jaime Lozano mostró su orgulloso hacia los jugadores y destacó la entrega que tuvieron a lo largo de este proceso olímpico.“Previo a las charlas, tengo algunos puntos y después es lo que me nace. Lo que me nace es agradecimiento puro. Si no fuera por estos grandes jugadores y staff. Me hubiera sentido muy decepcionado (si no ganábamos), porque para mí éramos el mejor equipo de los Juegos Olímpicos. Para mí, es la mejor generación. Sabía que éramos un equipo muy fuerte. Sabíamos que el tercer lugar ni el anfitrión ni nadie nos los quitaba”.