James Rodríguez dispara contra Rafa Benítez y se aleja de Everton

El colombiano dejó una frase que no le entrega retorno al equipo donde pertenece y que es dirigido por Rafa Benítez, su futuro estaría en Italia y marcaría un récord.

Por: Mauro Palacios 31 de Julio 2021 · 10:21 hs

Las circunstancias adversas de James Rodríguez en el Everton lo tienen buscando un nuevo lugar para probar suerte y, según él mismo lo ha dicho, donde lo quieran. Más diciente, imposible. Rafael Benítez no le quiere en su equipo para esta temporada.

Desde que inició el verano, el AC Milan empezó a sonar como posible destino del colombiano. Los rumores se fueron volviendo más grandes con la partida de Carlo Ancelotti hacia el Real Madrid y el hecho de que el club italiano busca remplazo para Hakan Calhanoglu.

En este punto, James Rodríguez ha confesado que no ve con malos ojos jugar en el AC Milan. Le agrada la idea, ya que sería el tercer jugador que logra actuar en la cinco grandes ligas de Europa.

En una reciente conversación con sus seguidores en Twich, James dejó la puerta abierta a una salida de Goodison Park: "No sé lo que va a pasar esta temporada, no sé dónde voy a jugar".

"No sé, donde me quieran. Ya jugué en todas, me falta Italia, pero no sé. Sería una opción buena, pero a futuro no sé si va a pasar. Me queda faltando Italia, sería bueno hacer ese récord".

En este punto, la posibilidad de ir al AC Milan resultaría la mejor opción. No solo por el récord, sino porque llegaría a un club con historia, gran hinchada y que siempre termina siendo protagonista en Italia.

"En el fútbol y en la vida no sabes nada, pero lo único que sé es que he estado entrenando duro, preparándome bien, entrenando para mí y ya está. La situación es complicada. Jugaré donde me quieran. Uno tiene que estar en el lugar donde lo quieren".

James Rodríguez deberá hacer un sacrificio para lograr el objetivo, como por ejemplo, rebajarse el salario. Información desde Italia indica que el Everton y el AC Milan ya habrían pactado un precio para rescindir el contrato con los Toffees. El problema radica en los siete millones de euros que el cucuteño gana por temporada y que el AC Milan no estaría en condiciones de asumir.