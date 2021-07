James Rodríguez volvió a ser muy duro con el entrenador de la selección Colombia

Un nuevo desplante de James Rodríguez al entrenador de Colombia, Reinaldo Rueda, cuando daba la sensació que las aguas estaban calmas.

Por: Mauro Palacios 24 de Julio 2021 · 13:23 hs

El volante del Everton, que se sigue poniendo a tope bajo las órdenes de Rafael Benítez, aún no cura aquella herida que le dejó Reinaldo Rueda. Como lo ha manifestado en varias ocasiones, el cucuteño apuntó en su libreta dicha ausencia y después, de un buen tiempo, ha vuelto a ponerle leña al fuego.

El mediocampista de los Toffeesha dejado en el aire su continuidad en la Selección Colombia, aquella en la que juega incluso cojo. Que el primero en olvidar es el más feliz, para James es un cuento chino. El 10 ha vuelto a poner el dedo en la llaga y a menos de dos meses para los choques de Eliminatoria su llamado parece estar muy lejos.

"Yo no le tengo que demostrar nada a nadie. Lo que he hecho ha salido bien. Solamente tengo que entrar al campo a divertirme. Esperemos a ver qué pasa en el tema de Selección. Se están pensando algunas cosas a nivel personal. Esperemos a ver qué pasa en el futuro. Siempre pienso que hay que estar bien para que la Selección también lo esté. Si me toca estar desde fuera, les daré ánimo y fuerza para que sigan bien y vayan a una Copa Mundo, que es lo que todo el país quiere", sentenció JR10.

Palabras más, palabras menos, James asiste a su segundo desplante contra Reinaldo Rueda. Cuando se creía que todo estaba arreglado, parece que aún falta mucha tela por cortar, pero lo que sí está claro, es que la relación jugador-DT no es color rosa. Cuando se pensaba que dicha serie había terminado en una sola temporada, Rodríguez mostró sus dientes y aguarda, como ya lo ha dicho anteriormente, tomar el mejor camino y cerrar, de una vez por todas, esta novela que aún no finalizó.