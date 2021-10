Javier Aguirre reconoce que mató a Rayados

El entrenador de Monterrey reconoció que le sucedió a su equipo y lo brillante de su rival que le funcionó, lamentando una falta inaceptable de sus jugadores.

Por: Mauro Palacios 02 de Octubre 2021 · 10:40 hs

Para un entrenador es muy difícil reconocerlo publicamente, porque puede caer muy mal en el grupo de jugadores en los aficionados, y muchas veces cuesta la cabeza propia. Javier Aguirre reconoció que los Rayados no estuvieron a la altura del partido ante FC Juárez y por esta razón terminaron por perder el partido 3-1 en su visita a la frontera en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

“En la primera parte, estos últimos cinco minutos, en un abrir y cerrar de ojos nos dieron la vuelta; no estábamos preparados para sostener el marcador. La segunda parte fue un querer y no poder, realmente ellos se cerraron bien, se ordenaron bien, no nos dieron posibilidades y cuando mejor estábamos vino el 3-1, esto es de goles y felicito al rival”, dijo el Vasco en conferencia.

“Básicamente en los duelos individuales nos faltó intensidad, realmente no estuvimos a la altura del partido. Quizá hasta el 1-0 fuimos un equipo reconocible, estuvimos bien, moviendo el balón, tuvimos ocasiones de gol, pero esos dos goles nos mandaron bastante desconcertados”.

El entrenador de Rayados comentó que ahora deberán mentalizarse y sacarle provecho a la fecha FIFA aunque, claro que le será difícil porque perderán entre ocho y nueve jugadores por diversos motivos, las convocatorias como la del Tri por ejemplo.