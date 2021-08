¡Finalmente lo dijo! Joan Laporta se refirió a cómo finalizó su relación con Lionel Messi

El Presidente del FC Barcelona, se refirió a como terminó su relación con Lionel Messi, fuertes declaraciones en una conferencia de prensa extensa y en la que Messi fue tema central.

Por: Mauro Palacios 16 de Agosto 2021 · 11:22 hs

Una extensísima rueda de prensa de Laporta y como no podía ser de otra manera, el tema central fue Leo Messi. En las primeras palabras de presidente después de que se conociera el fichaje del argentino por el PSG, Joan mantuvo ese tono conciliador, no quiso confirmar un último intento de contraoferta para retenerle y apostó por mirar hacia delante.

"Pienso que ha sido una relación exitosa que ha durado muchos años y que al final se ha ido deteriorando. Hemos avanzado el post Messi dos años. Su presentación ha sido con sensaciones contradictorias, como todos los barcelonistas, hubiera preferido verlo en el Barça aunque hemos tomado la decisión correcta porque el Barça está por encima de todos. Le deseo lo mejor, me gusta verlo feliz, se lo merece y ahora quizá seremos rivales y como rivales tenemos que encajarlo".

Ante tanta caballerosidad, por el momento, poco se conoce oficialmente de como terminó la relación, más allá de las duras frases que Jorge Messi dejó a la pasada en el aeropuerto hace una semana.

"He visto unas declaraciones de Messi muy acorde con lo que hemos explicado. Los comunicados de las dos partes iban en la misma línea. Si pensamos que se podía hacer es porque solo conocíamos los números de la anterior junta. Nosotros presentamos a LaLiga unas pérdidas de 89 millones que nos permitía hacer un esfuerzo".

"Cuando vemos que LaLiga nos daba expectativas éramos optimistas, pero cuando vemos a cambio de qué es cuando nos damos cuenta de que no puede ser, a pesar de que nos habíamos dado la mano con Messi. Leo también tenía sus tiempos, pero vimos que no podía ser, a pesar de que el futbolista hizo muchos esfuerzos para encajar su contrato en el límite salarial. Cuando vimos la magnitud de la tragedia vimos que no podía ser".

"Las dos partes hubiéramos querido otro final, pero hay que aceptar que no se ha podido cumplir la idea que teníamos en un principio. Ha acabado una de las más bonitas historias que se han producido en el fútbol, que normalmente no duran tanto. Prefiero recordar los buenos momentos y no los malos. Nosotros estamos ilusionados con el equipo y a Leo se le ve contento en París".

"No se pitó a Messi en el Camp Nou, lo que pasa es que el público defiende el Barça y sabe de la unidad que necesita el equipo. Sobre el abrazo, en unas negociaciones que las dos partes esperábamos que fructificaran pues no salieron. Hay un disgusto mutuo. Yo personalmente le tengo la misma estima que le tenía, una lástima que esto no acabara como queríamos".